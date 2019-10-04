Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin oluşturulması için TSK ve ABD kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TSK kuvvetlerinin ABD ile üçüncü kara devriyesi başladı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı."

Kaynak: TRT Haber

Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı.