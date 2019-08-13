Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandı, kritik fonksiyonların ise tesisi sağlandı.

Açıklamada, "Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: TRT Haber