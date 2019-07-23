Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede güvenli bölge konusunda mütabık kalındığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Ankara'da icra edildi.

Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber