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ABD ile üçüncü ortak kara devriyesi başladı04 Ekim 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 10:14
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında TSK ve ABD kuvvetlerinin üçüncü birleşik kara devriyesi başladı.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin oluşturulması için TSK ve ABD kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TSK kuvvetlerinin ABD ile üçüncü kara devriyesi başladı.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında üçüncü birleşik kara devriyesi; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı."
Kaynak: TRT Haber
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