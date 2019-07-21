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ABD heyeti Ankara'ya geliyor

21 Temmuz 2019 Pazar 14:25 - Son Güncelleme 21 Temmuz 2019 Pazar 14:31

Ankara yarın ABD'den önemli bir heyeti ağırlayacak. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya gelecek. Gündemde, Suriye'deki gelişmeler ve güvenli bölge var.

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulması talebi, terör ile mücadele, İdlib'deki gelişmeler ve Münbiç yol haritası... Tüm bu önemli konular, ABD'den gelecek heyetle masaya yatırılacak. ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyet, Suriye çalışma grubu toplantısı için yarın Ankara'da olacak. Heyetin gelişi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırıldı. En önemli konu güvenli bölge ABD'li heyetle yapılacak toplantının en önemli gündem maddesi, güvenli bölge olacak. Türkiye, sınırları konusundaki hassasiyeti bir kez daha vurgulayacak. Türkiye adına heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık yapacak. Toplantıda Suriye'de atılacak adımlarla ilgili teknik detayların masaya yatırılması bekleniyor. ABD heyetinin Milli Savunma Bakanlığında da temasları olacak. Kaynak: TRT Haber Etiketler: suriye sedat önal munbic James Jeffrey idlib ABD HEYETİ güvenli bölge

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