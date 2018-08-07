ABD gidecek heyet belli oldu

Mutabakat için ABD'ye gidecek heyet belli oldu. Görüşmeleri Hazine ve Maliye, Adalet ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yapacak.
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