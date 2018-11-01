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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve defin için ailesine verilmesi gerektiğini belirtti.

01 Kasım 2018 Perşembe 22:16





