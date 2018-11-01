  • 01 KASIM 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 5.515
    EURO 6.308
  • BIST 92387.41
    ALTIN 218.737
Buradasınız : » » ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerinin tespit edilmesi ve defin için ailesine verilmesi gerektiğini belirtti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD Dışişleri Bakanlığından Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin sadece Suudi gazeteci Kaşıkçı'yı öldürenleri değil, cinayetle ilişkili kişileri de sorumlu tutacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Cemal Kaşıkçı, ABD Dışişleri Bakanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER