Az Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.11.2023 00:08

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'da
[Fotograf: AA]

Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

ETİKETLER
Ankara Antony Blinken Hakan Fidan
Sıradaki Haber
CHP'de Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için aday başvuruları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Güney Afrika, İsrail'i uluslararası hukuk kurallarına uymaya çağırdı
01:28
İranlı Bakan ile BM Yemen Özel Temsilcisi "Yemen meselesini" görüştü
00:56
DSÖ'den "Gazze'deki bombardımanlardan endişe duyuyoruz" açıklaması
01:00
90 bin camide Filistinliler için dualar edildi
00:26
Don Kişot'un İstanbul maceraları belgesele konu olacak
00:17
Cizre Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen şiddet olayında üç kişi tutuklandı
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
FOTO FOKUS
Humanitarian Film Festival ödülleri sahiplerini buldu
Humanitarian Film Festival ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ