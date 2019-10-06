FETÖ'nün öne çıkan isimlerinden firari Ergun Babahan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımı büyük tepki topladı.

Sosyal medyada tepki çeken bu paylaşımı ABD Büyükelçiliği de yine sosyal medya üzerinden beğendi.

Bu durum, ABD'nin FETÖ'ye verdiği desteği bir kez daha gündeme getirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, paylaşıma tepki göstererek, "MHP lideri Devlet Bahçeli partimizin başında olacaktır. Emperyalist ağababaları, hayal kırıklığına uğrayacaksınız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaşıma tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden İngilizce yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin iç işlerine karışmaması gerektiğinin altını çizdi.

Altun, olayın araştırılmasını ve sorumlularla ilgili gerekenin yapılmasını istedi.

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği'nden de bir açıklama yayımlanarak, skandal paylaşıma yapılan beğeni için özür dilendi.

Kaynak: TRT Haber