Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 55 dakika sürdü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ve savunmasıyla ilgili bir ihtiyaçtır. Doğu Akdeniz'deki ülkelerin gemilerini kaplamış durumdalar. Neredeyse bütün dünyanın Akdeniz'e yığıldığını görüyorsunuz.

Gönül isterdi ki müttefiklerimiz bir NATO üyesi olan Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için daha etkili olabilselerdi, ancak Türkiye kararını vermiştir.

Bizi en çok şaşırtan CHP sözcülerinin yaptığı açıklamalar. S-400 savunma ihtiyacımızı karşılayacak hassas konuda bu milli duruşu bu partiden göremiyoruz.

Türkiye'nin milli muhalefet konusunda çok ciddi bir cari açığı var. Bu milli muhalefet konusundaki cari açık bir türlü kapanmamaktadır. Her olayda özellikle dış politika konularında daha da büyümektedir. Arzu ederdik ki Türkiye'nin milli hükümetin yanında dursunlar. Dışarıdaki tezleri dillendirme konusunda ayırdıkları zamanı gösterdikleri iştahı Türkiye'deki hükümetin tezlerini dünyaya anlatmak konusunda da birlik beraberlik içinde gösterebilsinler.

Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak 'Akdeniz'in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu' Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki kurmamız söz konusu değildir. Hukuka, belgeye, anlaşmaya dayanan bir ilişkiyle ancak KKTC'nin hakları korunursa bu kriz sona ermiş olur.

Rum tarafını hukuksuz bir şekilde AB'ye aldılar. Rum tarafı sözünü tutmamakla meşhur. Tek taraflı eylemlere karşı kendimizi korumak için faaliyet yürütüyoruz. Rum tarafı sondajlara başladığında Türkiye uyardı.

Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz'deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, 'Bunu nasıl yapaliriz? Sorunu nasıl çözebilir?" şeklinde yaklaşmadılar. Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. Rum tarafı tektaraflı olarak Kıbrıs tarafının hakkını yiyemeyecektir. Avrupa mercileri iki tarafın da haklarının korunduğu olduğu ortak bir çözüm yolu bulmalıdır."

Avrupa Birliği, Rum tarafının peşine takılarak sorun çıkarıyor. Avrupa Birliği ilkeler temelinde hareket etmelidir.

Ayrıntılar gelecek...