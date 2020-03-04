Haber Giriş: Kaynak: AA
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
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