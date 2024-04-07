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AA
HABER GİRİŞ
07.04.2024 20:39
, 07.04.2024 20:39
SON GÜNCELLEME
07.04.2024 20:39
A Milli Kadın Hentbol Takımı "Avrupa Şampiyonası" biletini aldı
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
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