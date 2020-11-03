İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" dedi.

Küçük Ayla'nın çığlığını duyan ekipten Nusret Aksoy, o anları şöyle anlattı:

"İlk etapta çığlık sesini duydum. Arkadaşlara dedim, çalışmayı durdurun çığlık sesi geliyor. Jeneratör çalışıyordu, jenaratörü durdurduk. Çok sesli bir ortamdı, sessizlik sağlandı.

Ayla ile ilk teması kuran arama kurtarma ekibi o anları @trthaber’de anlattı.https://t.co/TW7wojjnkq pic.twitter.com/GEHaoHpoB4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 3, 2020

Arkadaşlara dedim 'Ses geliyor oradan' arkadaş eğildi 'Kimse var mı?' dedi, 'İyiyim ben' dedi. 'İsmin ne senin?' dedi, 'Ayla ben' dedi, 'Ayla iyi misin, iyiysen elini salla' dedi, elini çıkardı böyle salladı. İlk sesini duydum ben. İlk çığlığını duydum ben. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesinin arasındaydı."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini duyurdu.





