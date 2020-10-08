Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

Sağlığa ayrılan ulusal bütçe payından bahseden Koca, sağlık turizmine önem verdiklerini söyledi. Bakan Koca, konuşmasında şunlara da yer verdi:

"USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Pandemi dönemi bize bu alanda fırsat kapısını daha da aralamıştır. Bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan, kamu hizmetinin verildiği anlayışı üzerine kurulu bir sağlık sistemine sahibiz. Özel hastanelerin otelcilik hizmetiyle sundukları kalite üzerinden rekabete başta şehir hastaneleri ile kamu farklı bir boyut getirdi. Özellikle sağlık turizmine, özel sağlık kuruluşlarının kendi çabalarıyla vermiş olduğu katkı neticesinde geldiğimiz seviyeyi baz alırsak, birlikte daha büyük hedeflere ulaşmak hayal olmayacaktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Sağlık Zirvesi açılışında konuşuyor. https://t.co/dDqinNrSCA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 8, 2020

Sektörün paydaşları olarak her birimiz bulunduğumuz yerden tabloyu farklı görebiliriz. Ancak hedeflerimizin ortak olduğunu akılda tutarak birbirimizi daha iyi anlayacağımız kanaatindeyim. Önceki yıllardaki sonuçları ile önemli kazanımlar sağlaya Sağlık Zirvesi'nin bu sene de sektörümüz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."