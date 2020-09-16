Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
FETÖ şüphelisi 9 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'de haklarında FETÖ soruşturmaları ve devam eden davalar kapsamında yakalama kararı bulunan 9 kişi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
İzmir'de jandarma ekipleri, bir grup FETÖ mensubunun Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığını belirledi.
Seferihisar ilçesindeki bir iskele takibe alındı.
18 kişi kaçış için sürat motoruna bindikleri sırada harekete geçildi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik ekibi, sürat motorunun önünü keserek durdurdu.
Gözaltına alınanlardan 4'ünün FETÖ üyeliğinden arandığı, 5 kişi hakkında da FETÖ soruşturmaları kapsamında yargılama sürecinin devam ettiği ortaya çıktı.
Diğer kişilerin ise şüphelilerin yakınları olduğu belirtildi.
Etiketler: son dakika fetöSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Son Haberler
- 10:01
- 09:57
- 10:12
- 09:51
- 09:42
Sıradaki Haber
Bilim Kurulu toplanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz