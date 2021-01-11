Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
81 ilde bayrak töreni yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda İstiklal Marşı okundu. Saat 10.00 itibarıyla tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni haftanın ilk gününde il yöneticilerinden okulların
bahçesinde bayrak töreni yapılmasını istemişti.
81 ilde bayrak töreni düzenlendi. Törene, yöneticiler ve hâlihazırda görevli personel katıldı.
Öğrenciler, öğretmenler ve aileler bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etti.
Bakan Selçuk da saat 10.00'da mesai arkadaşlarıyla birlikte Bakanlık binasında bayrak törenine katıldı.
TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarında da eş zamanlı olarak İstiklal Marşı yayınlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor. https://t.co/tHTyMwvhB8— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 11, 2021
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 10:27
- 10:16
- 10:10
- 10:11
- 09:55
Sıradaki Haber
Endonezya’da düşen yolcu uçağı 53 gemi ile aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz