Haber Giriş: Kaynak: AA
81 ilde berber, kuaför, AVM ve pazar yeri denetimi
81 ilde bugün berber, kuaför, AVM, pazar yeri ve toplu ulaşım faaliyetlerinde, belirlenen kurallara yönelik denetim yapılacak. Denetimler 15.00-24.00 saatlerinde 51 bin 885 personelle gerçekleştirilecek.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 11:43
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