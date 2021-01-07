Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesinde dün etkisiz hale getirilen 7 teröristin ardından devam eden operasyonlarda bugün de 8 terörist saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildi.
TSK, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sızma girişimine geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda dün Barış Pınarı bölgesinde saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Komandolar tünelde buldu
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha komandolar saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2021
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi. pic.twitter.com/67p16IbYo2
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
Son Haberler
- 16:51
- 16:36
- 16:34
- 16:28
- 16:22
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz