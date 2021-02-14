Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hale getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat saat 02.55'te Pençe Kartal-2 Harekatı başladı.

Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargâhları ve mağaraların imha edilmesi operasyonun başlıca nedenleri arasındaydı.

Bölge ablukaya alındı

75 kilometre genişliğinde, 25 metre derinliğinde, sınır ötesindeki icra edilen harekatların en büyük bölgelerinden birisi oldu. Bu geniş bölgenin abluka altına alınarak teröristlerin inlerine girilmesi hedeflendi.

[Fotoğraf: MSB| Gara'daki mağaranın havadan çekilen görüntüsü]

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmesinin ardından, Haftanin'de, Hakurk ve diğer bölgelerden kaçan teröristler Gara'ya doğru yerleşti.

Burada emniyette olduğunu düşünen terör örgütü PKK/YPG'ye 'pençe' darbesi vuruldu.

Alınan istihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada sivilleri saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı.

41 uçak Gara'ya havalandı

Uzun bir hazırlık ve planlama sürecinin ardından model araziler ve tesisler yapılaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yoğun bir çalışma sürecine girdi.

10 Şubat 02.55'te 41 uçak Irak'ın kuzeyi Gara'ya havalandı. İhbar kontrol uçağı, tanker uçağı ve SİHA'lar da operasyonun parçası oldu. Aynı zamanda karadan da Mehmetçik bölgeye doğru yola çıktı.

Operasyonun kilit noktalarından birisi olan, istihbarat bilgisi üzerine mağaraya ulaşan Mehmetçik karadan oraya girmeye çalıştı. Bu mağarada yıllar önce terör örgütünün sivilleri kaçırdığı ve alıkoyduğu istihbaratına ulaşıldı.

[Fotoğraf: MSB | Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyi Gara'da mağaraya düzenlenen operasyonu anlattı]

3 giriş, 9 oda ve 7 demir kapılı mağara

Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluşması. Zikzakların olduğu belirlenen mağada bazı noktaların 1 metre 20 santimetre olduğu, insanların sadece sürünerek gidebildiği bir yapıda.

Operasyonun 3. gününde kaçmaya çalışan terörist TSK tarafından yakalandı. 4. gün bir terörist daha yakalandı. Yakalanan bu teröristlerden mağara içerisinde 8 teröristin daha olduğu bilgisine ulaştıldı.

48 terörist ölü, 2'si sağ ele geçirildi

Özel kuvvetler model arazi dahil yoğun bir eğitim faaliyeti icra etti. Hava kuvvetleri terör hedeflerini nokta atışıyla vurdu.

[Fotoğraf: MSB | Operasyonun icra edildiği mağaranın krokisi]

Pençe Kartal-2 Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın 'kalbine' darbe vuruldu. Tanker uçakları görevi başarıyla tamamladı. 4 günlük operasyon sürecinde sürekli olarak ikmal yapıldı.

Operasyonda terör örgütüne ağır zayiat verildi. 13 sivil vatandaş PKK'nın hain saldırısıyla şehit edildi.