Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütüne bir 'Pençe' darbesi daha: 7 terörist etkisiz
[Kolaj: TRT Haber]
Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG ile mücadele aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz" mesajını paylaştı.
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