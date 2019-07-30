Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde hava harekatları ile terör örgütünü arılıksız vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4eqDdXTy62 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019

Yurt içine sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK’lı terörist, hudut birliklerinin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK’lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HdJ5OkBSrx — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019

Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber