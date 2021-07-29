Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından 28-29 Temmuz tarihlerinde çıkan devam eden ve söndürülen yangınlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre, 42 yangın kontrol altına alındı, 21 yangın ise devam ediyor.

Adana'da 20 ayrı yangın çıktı, 14 yangın söndürüldü, 6 yangına müdahale sürüyor.

Osmaniye'de çıkan 4 yangından 2'si söndürüldü.

Antalya'da 10 yangın çıktı, yangınlardan dördü devam ediyor.

Mersin'de 7 yangından 4'üne ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla'da çıkan 4 yangından 1'i söndürüldü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangına da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz.



Tüm Türkiye'nin duaları bizimle.



Canımız yanıyor. Söndüreceğiz. pic.twitter.com/9fZpkZl9h6 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

Kontrol altına alınan orman yangınları şöyle:

- Kütahya Emet yangını

- Balıkesir yangını

- Kilis'te 2 noktada çıkan yangın

- Kahramanmaraş yangını

- Kocaeli Derince yangını

- Kastamonu Taşköprü'de 2 noktada çıkan yangın

- Sakarya yangını

- İstanbul yangını

- Kocaeli yangını

- Hatay İskenderun yangını

- Bursa Keleş yangını

- İzmir Ödemiş yangını

- Diyarbakır Dicle yangını

- Karaman yangını