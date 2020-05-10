Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
65 yaş ve üstü vatandaşlar için 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı
65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esneklik tanıyan uygulama saat 11.00 itibarıyla başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmadan, evlerine yakın olan yürüme mesafesinde vakit geçirebilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 10:58
Son Haberler
- 10:58
- 10:48
- 10:46
- 10:53
- 10:41
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz