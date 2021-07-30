Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Adana'da 20 yangından 18'i söndürüldü, 2 yangına müdahale sürüyor.

Bölgede çıkan yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edildi.

Meydana gelen yangından 10 kişi etkilendi, 8 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Toplam 3 bin 322 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde bin kişiye kumanya dağıtımı yapılıyor.

Osmaniye'deki yangına müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde önceki gün iki ayrı orman yangını meydana geldi. Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edildi.

Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye edildi.

Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edildi. Aslantaş Gençlik Kampı’nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirildi.

Antalya'da 4 yangına ekipleri müdahalesi devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Yangından 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

Mersin'de 3, Muğla'da 2 yangının söndürülmesi için ekipler canla başla çalışıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde önceki gün meydana gelen yangına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangından 34 kişi etkilendi, 19 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Kızılay ihtiyaçların karşılanması için bölgede.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın ise kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz ile itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.