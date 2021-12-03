DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik olarak İstanbul Emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda 43 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli toplam 6 ilde operasyon başlatıldı.