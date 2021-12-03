Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 08:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
6 ilde DHKP/C operasyonu: 43 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Terör örgütü DHKP/C soruşturması kapsamında tespit edilen 43 şüphelinin yakalanması için 6 ilde İstanbul merkezli operasyon başlatıldı.
DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik olarak İstanbul Emniyeti ve İl Jandarma Komutanlığı ile ortaklaşa yapılan çalışmalarda 43 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli toplam 6 ilde operasyon başlatıldı.
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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