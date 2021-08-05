Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
175 orman yangını söndürüldü
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 189 orman yangınından 175'i kontrol altına alındı. 5 ilde 14 yangına müdahale sürüyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden yangınlarla ilgili son rakamarı paylaştı.
Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı." dedi. 6 ilde 15 yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2021
Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı. pic.twitter.com/RsLoLmulem
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Dörtyol'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Böylece söndürülen yangın sayısı 175'e yükseldi.
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Orman Yangını
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