İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden yangınlarla ilgili son rakamarı paylaştı.

Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı." dedi. 6 ilde 15 yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.



Şu ana kadar çıkan 189 yangından 174’ü kontrol altına alındı. pic.twitter.com/RsLoLmulem — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 5, 2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Dörtyol'daki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Böylece söndürülen yangın sayısı 175'e yükseldi.