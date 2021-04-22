104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifadevermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 emekli amiral ile 1 emekle general adliyeye sevk edildi. Emekli Amiral Işık Biren ise rahatsızlığı nedeniyle ifade vermeye gidemeyeceğini mazaret dilekçesi ile belirtti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği emekli komutanlarla ilgili dosya üzerinde incelemesini tamamladı. Mahkeme emekli amirallerin tamamı yurt dışına çıkmama adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.