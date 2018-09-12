6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı

6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox tarafından imzalandı.
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