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6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı

6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Fox tarafından imzalandı.

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6. Dönem Türkiye- İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı

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