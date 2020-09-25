Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
6-8 Ekim'in faillerine operasyon: 82 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
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Etiketler: son dakika 6-8 Ekim faillerine operasyonSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 07:54
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