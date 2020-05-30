PKK'nın sözde Herekol karargahı çökertildi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Herekol dağlarında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu, biri sözde karargah yöneticisi 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, sözde Herekol karargahının çökertildiğini duyurdu.
Operasyonla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından yaptı. Herekol Dağları'nda JÖH ve PÖH'lerin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verildiğini belirten Bakan Soylu, biri sözde Herekol karargahı komutanı olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
PKK'nın Herekol karagahı çöktü
Kars'ta düzenlenen operasyonlarda PKK'nın sözde Çemçe grubunun geçtiğimiz günlerde yok edildiğini hatırlatan Bakan Soylu bu operasyon ile de Herekol karargahının çökertildiğini açıkladı.
Herekol dağlarından JÖH ve PÖH’lerimizden haberler var— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020
5 terörist etkisiz hale getirildi
Birisi sözde Herekol sorumlusuydu
Ama en önemlisi;
Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü
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