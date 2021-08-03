Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

Muğla Marmaris Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor.

Marmaris’te Hisarönü Mahallesi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Güler aktardı.https://t.co/bEDfZlob4R pic.twitter.com/PyfXNvQ0Em — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oluyor. Alevlerin ulaştığı Hisarönü Mahallesinde bazı evler zarar gördü.

[Harita: Bedra Nur Aygün/ TRT Haber]

5 mahalle tahliye edildi

Milas ve Bodrum'da yerleşim alanlarına ulaşan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. 5 mahalle tahliye edildi. Köyceğiz'deki yangın sarp arazide geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki tarım alanları zarar gördü.

[Fotoğraf: AA | Manavgat]

Seydikemer'deki yangın ise ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ilçelerinde de orman yangınları çıktı.

Ekipler iki yangını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevlerle mücadele

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor.

Ekiplerin gün boyu havadan ve karadan müdahale ettiği alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi ile 4 mahalle boşaltıldı. Alevler Manavgat'ta da Beydiğin mahallesine kadar geldi.

[Fotoğraf: AA | Isparta]

Isparta'da orman yangını

Isparta'da da dün akşam başlayan orman yangını devam ediyor. Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Uşak ve Denizli'de de yangın

Uşak ve Denizli'den de peş peşe yangın haberleri geldi.

Uşak'a bağlı Sorkun köyü Çokkozlar mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.