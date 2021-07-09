COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun." dedi.

Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xYKuCg99Q2 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021

Böylece Muğla ile birlikte 2 ilde daha aşılamada yüzde 75 sınırı aşılmış oldu.

"Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı"

Bakan Koca, aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayılarının artmaya başladığını söyledi. "Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım." uyarısında bulundu.