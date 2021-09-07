Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 07:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
40 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 214 gözaltı kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 44'ü muvazzaf, 69 asker ile 145'i eski askeri okul öğrencisi 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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