Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta'da 1, Denizli'de 1 olmak üzere, 4 ilde toplam 9 yangına müdahale sürüyor.

Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/WWNXvxhiAa