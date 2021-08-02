Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 ilde 9 yangınla mücadele sürüyor
[Fotoğraf: AA]
31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı. 4 ilde 9 yangın ise devam ediyor. Yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor.
Türkiye son 6 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Son 6 günde 31 ilde 129 yangın kontrol altına alındı.
Antalya'da 2, Muğla'da 5, Isparta'da 1, Denizli'de 1 olmak üzere, 4 ilde toplam 9 yangına müdahale sürüyor.
Son 6 günde, 31 ilde 129 yangını kontrol altına aldık. Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli olmak üzere 4 ilde 9 yangınla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/WWNXvxhiAa— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 2, 2021
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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