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Gündem
TRT Haber 06.09.2024 12:51

4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 27 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi vurulmaya devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. 

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
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