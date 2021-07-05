Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 bin 678 yeni vaka
Son 24 saatte 4 bin 678 yeni vaka tespit edildi, 35 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Sıradaki Haber
Bakan Yanık TRT Haber'de soruları yanıtlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz