Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 COVID-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 51 bin 537 aşı uygulandı.

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