Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3600'de bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
Ek gösterge nedir?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
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