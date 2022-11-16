İstiklal Caddesi'ndeki anma törenine, Türkiye Yahudileri hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermeni Patrikhanesi'nden Şnork Donikyan, Üç Horan Ermeni Kiliesi'nden Simon Çekem, Süryani Kadim Kilisesi'nden Yusuf Çetin, Süryani Katolik Kilisesi'nden Monsenyör Orhan Çanlı, Ermeni Katolik Kilisesi'nden Başpiskopos Abraham Fırat, Beyoğlu Belediyesi İlçe Müftüsü Mehmet İzci, İstanbul Rum Patrikhanesi'den Peder Paisios ve 35 ülkeden temsilciler katıldı.

İstiklal Caddesi'nde teröre karşı birlik ve beraberlik yürüyüşü düzenlendi. pic.twitter.com/crio6ostNC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 16, 2022

İsak Haleva, Terörün son bulmasını temenni ederek, ''Güzel yavrulara bakıyorum bizlere sanki soruyorlar ''neden, neden ?''diye. Küçükken babam rahmetli ve anamla bu caddede gezerken neşe doluydum. Bu feci olay bizi çok üzdü. Tanrıdan duam bir daha böyle bir terörün olmaması. Hiçbir anne hiçbir çocuk yetim kalmasın bu çocuklar bize cennetten dua edecek. Tanrım bu dünyaya barış birlik güzellik dilerim diyecekler… İnşallah dünyada terör olayları son bulur'' dedi.

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