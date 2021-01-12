Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 02:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
33 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 33 ilde aralarında muvazzaf ve ihraç askerler ile gizli sivil yöneticiler olmak üzere 118 şüpheliye yönelik FETÖ operasyunu düzenlendi.
FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Ankesör soruşturması kapsamda, İstanbul merkezli, toplam 33 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle, haklarında gözaltı kararı verilen 118 şüphelinin adreslerindeki aramalar sürüyor.
Gözaltına alınanlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.
Etiketler: Son Dakika FETÖ
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık tehdidi karşısında hep birlikte tedbir almamız gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz