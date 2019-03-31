Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

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Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağını kaldırana kadar sonuçlar verilemeyecek.

Kaynak: AA