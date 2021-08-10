Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 08:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
30 ilde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 76 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
"Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı" operasyonu 30 ilde başlatıldı, hakkında gözaltı kararı verilen 92 şüpheliden 76'sı yakalandı.
"Anadolu" adı verilen operasyon kapsamında Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan'daki 4 ayrı yakalamada şu ana kadar 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi.
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Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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