Türkiye bugüne kadar yurt dışında yaşayan vatandaşlarının çağrısına kayıtsız kalmadı.

Sağlık yardımı talep eden 4 vatandaşın Türkiye’ye getirilmesi için birazdan ambulans uçak havalandı. 3 ülke, 8 şehir, toplam 10 durak sürecek yolculuk başladı.

"Çok onurlandırıcı bir duygu"

Sedyeler, koruyucu ekipmanlar hazırlandı. Tahliye edilecek hastalar arasında koronavirüs testi pozitif çıkan yoktu ancak 4 kişilik sağlık ekibi her türlü tedbiri aldı. Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı onları umutla bekleyenler için Ankara'dan havalandı.

Ambulans Uçak Anestezisti Ayhan Önlü, "Herkesin uzaklaşmak istediği hatta yanına bile yaklaşmadığı bir ortamda şu anda iç içeyiz. Dikkatli olmak gerekiyor ama bu işi birinin yapması gerekiyor. Biz de bu görevde yer almaktan mutluyuz" dedi.

Ambulans uçak doktoru Dr. Alim Gasanov, ağlayanlar olduğunu söyleyerek, "Devletin arkasında olmasını görmesi çok onurlandırıcı bir duygu. O anda sen onu yaşıyorsun, ekibin yaşıyor" dedi.

TRT Haber ekibi 14 saatlik hasta tahliye operasyonuna tanıklık etti. @trthaber muhabiri Çağla Gül Tuncer, 3 ülkeden 4 Türk hastanın yurda getirildiği operasyonda yaşananları anlattı.https://t.co/35QTDldQyA pic.twitter.com/SqlRv8ta4j — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 14, 2020

İlk durak Paris

Ambulans uçağın ilk durağı Fransa'nın başkenti Paris oldu. 52 yaşındaki Ziyaeddin Gök, lenfoma hastası ve son evrede. Ailesi Fransa'da. Paris'te yeterli tedavi göremediğini düşündüğü için Türkiye'den yardım istedi ve çağrısı 2 gün içinde sonuç buldu.

Ülkeden tahliye edilen Ziyaeddin Gök'ün oğlu Mustafa Gök, şu anda Fransa'da sağlık sisteminin olmadığını söyledi.

İtalya'dan 2 hasta alındı

Ambulans uçak daha sonra rotasını, sağlığına kavuşmak için Türkiye'den yardım isteyen iki hastayı almak üzere İtalya'ya çevirdi.

Milano şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Dicle Koçak, torakta kitle şikayetiyle Türkiye'ye başvurdu ve Türkiye'de tedavi olmak istedi. Koçak da tahliye operasyonuyla ülkeye getirildi.

Yüzlerce vatandaş getirildi

62 yaşındaki KOAH hastası için İtalya'nın Venedik şehrine gidildi. Yurt dışındaki son durak ise 28 yaşındaki adison hastası için Sırbistan'ın Belgrad şehri oldu.

Sağlık personeli Avrupa'dan getirilen hastaları her ihtimale karşı negatif basınçlı çadırla taşıdı. 3 ülkeyi kapsayan tahliye operasyonu 14 saat sürdü. Tahliye operasyonunun ikinci bölümünde hastalar Ankara, Amasya, Elazığ ve İzmir'e sevk edildi.

Türkiye sadece koronavirüs sürecinde değil, bundan önce de onlarca ülkeden yüzlerce vatandaşını ambulans uçaklarla yurda getirdi.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Ata Çalapkulu