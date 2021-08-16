Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, "Teröristler için kaçış yok. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı MİT Türk Silahlı Kuvvetleri
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