3 ildeki orman yangınları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakan Yumaklı, Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesi, Adana ve Çanakkale'de başlayan orman yangınlarının devam ettiğini belirterek ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Mersin Mezitli'de çıkan orman yangını da kontrol altına alındı

Hatay

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

Söndürme çalışmalarında 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz ve 7 iş makinesi 320 personel görev yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Armutçuk mevkisinde 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateş, dün ormana sıçramış, yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallerinde vatandaşlar tedbiren tahliye edilmişti.

Adana

Adana'nın Karaisalı ilçesi Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Çanakkale

Çanakkale'de 17 saattir süren orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında dün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

Havadan 13 helikopter ve 5 uçak, karadan da 60 arazöz, 19 su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Dün rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 211 nüfuslu Kemel köyü tedbir amaçlı olarak boşaltılmış, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki de bölgeye gelerek Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Tunç, 10-17 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Muğla/Fethiye, Mersin, Çanakkale, Hatay/Belen, Muğla/Milas, Osmaniye, Kahramanmaraş, İzmir/Urla ve Antalya il/Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınları sebebiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturmaların başlatıldığını hatırlattı.

Yangınlarla ilgili toplam 7 şüphelinin tespit edildiğini belirten Bakan Tunç

"Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir. Ayrıca yangın meydana gelen diğer il ve ilçelerde şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine de yayılan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Gece görüşlü helikopterlerin de görev yaptığı bölgeye, sabahın ilk ışıklarıyla takviye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu. Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Mezarlıkta da hasar oluştu

Bu arada, 2008'de aynı mahallede çıkan yangında hayatını kaybeden Hatice Kırlangıç, Hatice Bulut ve Fatma Bulut adına oluşturulan hatıra ormanı da zarar gördü. Yangın nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi Mezarlığı'nda da hasar oluştu.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle bölgedeki 5 ev yanmış, bazı haneler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.