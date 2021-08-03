Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

Muğla Marmaris Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor.

Marmaris’te Hisarönü Mahallesi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Bülent Güler aktardı.https://t.co/bEDfZlob4R pic.twitter.com/PyfXNvQ0Em — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2021

Yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oluyor. Alevlerin ulaştığı Hisarönü Mahallesinde bazı evler zarar gördü.

[Fotoğraf: AA | Marmaris]

5 mahalle tahliye edildi

Milas ve Bodrum'da yerleşim alanlarına ulaşan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. 5 mahalle tahliye edildi. Köyceğiz'deki yangın sarp arazide geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki tarım alanları zarar gördü.

[Fotoğraf: AA | Manavgat]

Seydikemer'deki yangın ise ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ilçelerinde de orman yangınları çıktı.

Ekipler iki yangını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Denizli'de yangın kontrol altında

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını ise ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da yangınlar sürüyor. Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılıyor. TRT Haber ekibi, tedbir amaçlı evlerin boşaltıldığı Beydiğin Mahallesi'nden son durumu anlattı. pic.twitter.com/UYaPuahGa0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevlerle mücadele

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor.

Ekiplerin gün boyu havadan ve karadan müdahale ettiği alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi ile 4 mahalle boşaltıldı. Alevler Manavgat'ta da Beydiğin mahallesine kadar geldi.

[Fotoğraf: AA | Isparta]

Isparta'da orman yangını

Bölgede yangınlar sürerken, Isparta'da da orman yangını çıktı.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.