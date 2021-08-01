Türkiye son 5 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

5 günde 35 ilde 125 orman yangını meydana geldi. Bunlardan 117’si ormanın kahramanları tarafından kontrol altına alındı.

Antalya'da 2, Muğla'da 5 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 8 yangına müdahale sürüyor.

OGM'den açıklama

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

"3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son 5 günde 35 ilde 125 adet orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 117’sini ormanın kahramanları kontrol altına aldı. 3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor."