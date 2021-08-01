3 ilde 8 yangın devam ediyor
Orman Genel Müdürlüğü, "Son 5 günde 35 ilde 125 adet orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 117’sini ormanın kahramanları kontrol altına aldı. 3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor" dedi.
Türkiye son 5 gündür tüm yurdu saran orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
5 günde 35 ilde 125 orman yangını meydana geldi. Bunlardan 117’si ormanın kahramanları tarafından kontrol altına alındı.
Antalya'da 2, Muğla'da 5 ve Tunceli'de 1 olmak üzere, 3 ilde toplam 8 yangına müdahale sürüyor.
OGM'den açıklama
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
"3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Son 5 günde 35 ilde 125 adet orman yangını meydana geldi. Bu yangınların 117’sini ormanın kahramanları kontrol altına aldı. 3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor."
Son 5 günde 35 ilde 125 adet orman yangını meydana geldi.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 1, 2021
Bu yangınların 117’sini ormanın kahramanları kontrol altına aldı.
3 ilde 8 adet yangınla mücadelemiz devam ediyor. #OrmanVatandır pic.twitter.com/JbSnC8fKZa
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