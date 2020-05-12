Sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Daha önce 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Aydın, Şanlıurfa ve Denizli muaf tutularak 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları açıkladı. "16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır" dedi.

3 il kısıtlamadan muaf tutuldu

Aydın, Şanlıurfa ve Denizli muaf tutularak, 19 Mayıs saat 00.00'a kadar, istisnalar hariç büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılacak.

16 ilde seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Seyahat kısıtlaması Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde kaldırıldı.