İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 295'i muvazzaf 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 50 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 230'u gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, 5 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 10 yüzbaşı, 53 üsteğmen, 5 teğmen, 221 astsubay ve 7 uzman çavuş bulunuyor.

İstanbul'da da FETÖ'nün TSK yapılanması yönelik soruşturmada 39 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 22'si 15 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul'daki bir başka operasyonda da FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ'nün GATA ve Sağlık Bakanlığındaki yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Aralarında halen aktif görevde doktor ve hemşirelerin de olduğu 47 şüpheliden 21'i yakalandı.