3 Bakan yanan otelde incelemelerde bulunuyor

Bolu Kartalkaya'daki yangının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yanan otele gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bolu'ya hareket etti.

Yanan otelin olduğu bölgeye giden bakanların, yangına ilişkin yerinde inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulunması bekleniyor.