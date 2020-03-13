Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu sonrası açıklamaları şöyle:

-Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

- Kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları izin yapabilr.

- Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

- Yurt dışında olanlar kendilerini oldukları yerde koruma altına alsınlar.

- İlk 2 vakamızla aynı temas çevresi, aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

- Virüs bulaşan İki vakanın solunum sıkıntıları var.

- 3-4 hafta çok önemli, alınan önlemlere daha da sarılmalıyız.

- Umreden dönenlerin 14 gün evden çıkmamaları gerekiyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şu açıklamaları yaptı:

- Açık cezaevinde kalanların özel izinleri iptal edilmiştir.

- Cezaevi nakilleri 2 hafta süreyle ertelenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın açıklamaları ise şöyle:

- Yüksek hızlı tren hatları seferleri artırıldı.

- Almanya, Hollanda, Fransa İspanya, Norveç, Danimarka Belçika, Avusturya ve isveç'e uçak seferleri cumartesi 08.00 itibariyle 17 Nisan'a kadar durdurulacak.